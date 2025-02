Bogenschützen waren mit 0,1 Sekunden bis zu ihrer ersten Attacke am schnelleren Ende des Spektrums (ähnlich wie die Walküre). Das ermöglichte ihnen, in den meisten Begegnungen einen Schuss abzugeben. Da mit der letzten Änderung ihre Treffergeschwindigkeit erhöht wurde, ist es an der Zeit, die Geschwindigkeit ihres ersten Treffers auf 0,5 Sekunden anzuheben. Das passt sie besser an andere Karten an und sollte Spielern die Gelegenheit bieten, darauf zu reagieren.