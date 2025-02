Geschwindigkeit: 👇(25 % langsamer)

Scheinbar kann sich der Bohrer durch all die zusätzlichen Tunnel, die der Große Gräber hinterlassen hat, schneller als üblich fortbewegen! Es wurde frische Erde in der Arena verteilt, um die Kobolde zu verlangsamen.



(Übersetzung: Eine kürzliche Änderung an der Mechanik des Großen Gräbers hatte durch einen Dominoeffekt versehentlich eine Erhöhung der Geschwindigkeit des Koboldbohrers bewirkt. Dies wurde nun behoben.)