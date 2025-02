Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit monatlichen Spielbalance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.



Dieses Mal kümmern wir uns um den Königsriesen, den Koboldriesen, den Eismagier und mehr!

Sieh dir die Videozusammenfassung an!