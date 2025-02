Beginnst du einen Kampf mit einer Kartenentwicklung in deinem Entwicklungsplatz, wird dir auffallen, dass oberhalb der entsprechenden Karte in deiner Hand Tropfen Dunklen Elixiers erscheinen. Die Anzahl dieser Tropfen gibt an, wie oft du eine Karte ausspielen (cyceln) musst, um die Entwicklung spielen zu können.

Sobald die benötigte Anzahl erreicht wurde, werden alle Tropfen Dunklen Elixiers gefüllt und die Kartenentwicklung wird aktiviert. Wenn du die Karte das nächste Mal ausspielst, entsendest du die Entwicklung! Wurde eine Entwicklung gespielt, geht die Karte wieder in ihre Standardform über und das Cyceln beginnt von vorne.



Dem Gegner wird über den Truppen, durch deren Einsatz du Dunkles Elixier erhältst, ein entsprechendes Symbol angezeigt.



Im Spiel verfügen Entwicklungen über eine einzigartige Erscheinung sowie ein lila Symbol neben ihrem Level, damit sie leicht zu erkennen sind. Außerdem richten sie in der Arena mit ihren verbesserten Waffen vermutlich Verwüstung an!