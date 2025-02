Kämpfe dich durch die Flut

Die Flut ist da – der Hauptbildschirm von Clash Royale wurde aktualisiert!

Neue Arena

Kämpfe an Bord einer brandneuen Arena ... Das Fischerfloß!

Neue Karte: Fischer

Mit dem Fischer wird das Spiel um eine frische Mechanik erweitert: Er zieht Feinde zu sich und fügt ihnen dabei Schaden zu. Er klatscht ihnen dann seinen Fischfreund ins Gesicht. Dies verursacht Nahkampfschaden sowie einen Verlangsamungseffekt. Außerdem kann er sich an das nächste feindliche Gebäude oder den nächsten Turm heranziehen!

Neue Spielmodi

Höhenrausch

Eine überflutete Arena eignet sich super als Schlachtfeld. In diesem Spielmodus sind nur Lufttruppen zugelassen!

Wilder Fischer

Dieser Fischer ergreift keine Partei. Die neueste Truppe sitzt in der Mitte der Arena und greift alle an, die ihr nahe kommen. Der Fischer zieht sie in die Mitte der Arena und fügt ihnen Schaden zu. Vorsicht vor der Fischklatsche!