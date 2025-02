Achtung: Dieses Spielbalance-Update gilt noch nicht! Es wird erst ab dem 24.01. wirksam.



Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit regelmäßigen Balance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.

In diesem Balance-Update kümmern wir uns um den Königsgeist, die Nachthexe, den Lavahund und mehr!

Königsgeist : Schaden −6 %; Verzögerung, bevor er unsichtbar wird, nun 1,2 s (bislang 0,7 s); Treffergeschwindigkeit nun 1,8 s (bislang 1,7 s)

Nachthexe : Die ersten Fledermäuse erscheinen früher.

Fledermäuse : Treffergeschwindigkeit nun 1,1 s (bislang 1 s)

Lavahund : Trefferpunkte +5 %

Zappys : Greifen nun Boden- und Lufttruppen an

Jäger : Reichweite nun 4 (bislang 5); leicht verringerte Streuung der Geschosse (Geschossreichweite weiterhin 6,5)

Koboldhütte : Erscheinungstempo nun 5 s (bislang 4,9 s). Dies führt dazu, dass ein Kobold weniger erscheint.

Mini-P.E.K.K.A. : Trefferpunkte +7 %

Holzfäller : Trefferpunkte +7 %

Minenwerfer : Minimale Reichweite nun 3,5 (bislang 4,5)

Lasst uns eure Meinung zu den Änderungen wissen indem ihr hier einen Kommentar hinterlasst!

Wir sehen uns in der Arena,

Das Clash Royale Team