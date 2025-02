Die Herangehensweise an die Kartenbalance, die in Clash Royale vorgenommen wird, ist für uns eine Kombination aus dem spielerischen Ausprobieren der Karten, der Stimmen der Community und dem Berücksichtigen der Statistiken. Ihr könnt regelmäßige Balance-Updates erwarten, um das Gameplay geschmeidigt und das Spiel so spaßig wie möglich zu halten.

In diesem Balance-Update werfen wir einen Blick auf den Schweinereiter, den Ritter, den Prinzen und mehr!