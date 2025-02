Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit regelmäßigen Balance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.







Dieses Mal kümmern wir uns um den dunklen Prinzen, die Speerkobolde, das Barbarenfass und mehr!







Dunkler Prinz : Trefferpunkte vom Schild – 25%



Speerkobolde (betrifft Speerkobolde, Koboldgang, Koboldhütte) : Treffergeschwindigkeit 1,1 Sek. → 1,2 Sek.



Barbarenfass : Reichweite 6,5 → 7



Ritter : Trefferpunkte +3%



Blasrohrkobold : Schaden +3%



Eisgeist : Bereichsschaden -4%; Frostdauer 1,5 Sek → 1 Sek



Skelettfass : Zahl der Skelette von 6 auf 7 erhöht



Blitz : Radius 3 → 3.5



Tornado : Dauer 2,5 Sek. → 2 Sek.; Schaden pro Sekunde + 21% (dies bedeutet insgesamt 3% weniger Schaden)



Zauber : Können jetzt auf dem Fluss gespielt werden



Magieschütze : Trifft nun sich bewegende Ziele besser

Behoben : Jäger kann nun Ziele direkt über ihm treffen.



Behoben : In seltenen Fällen wurde die Kanonenkarre nicht angegriffen nachdem der Schild verloren wurde.

Behoben : Wenn die Hexe einen Turm angriff, wechselte sie gelegentlich ihr Ziel, wenn ihre Skelette sie außer Reichweite schubsten.

Behoben : In seltenen Fällen, wurde Funkis Treffer zurückgesetzt, wenn sie während des Aufladens außer Reichweite gestoßen wurde.







Teilt uns eure Meinung gerne auf Reddit, Facebook oder im Forum mit!



Wir sehen uns in der Arena! Euer Clash Royale-Team