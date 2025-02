Bomben, die abgeworfen werden, nachdem bestimmte Karten besiegt werden, waren schon lange ein bedeutendes Element in Clash Royale. Wir finden, dass sie mittlerweile die Rolle einer Universallösung gegen viele Attacken in wettkampforientiertem Spiel eingenommen haben, deren Einsatz nicht viel Können bedarf. Indem man einfach ein Riesenskelett oder einen Bombenturm aufs Feld warf, konnte man schnell ein spannendes Hin und Her für sich entscheiden. Es ist kein Wunder, dass alle drei Karten recht beliebt sind und über hohe Siegesquoten in einer Vielzahl von Decks verfügen.

Um ein bisschen frischen Wind in diese Meta zu bringen, und Attacken aus mittelgroßer Entfernung nützlicher zu machen, schwächen wir diese drei Todesbomben deutlich.



Das Riesenskelett, das über die wohl berühmteste (oder auch ... nervigste) Bombe verfügt, kriegt einen Schadensbuff, mit dem es Prinzessinnen und Blasrohrkobolde mit einem Treffer besiegen kann, wodurch es nicht so leicht abgelenkt wird.