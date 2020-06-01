Der Prinz wurde vom Kampfholz niedergeschlagen und in die Welt der Träume versetzt...Träume aus Regenbogen, fluffigen Wolken und Einhörnern!
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今天距离2021CRL全球总决赛开战还有21天，总决赛32名选手介绍让我们有请第21号种子、征战多年的巴西老将、拥有一手绝活皇家巨人的Surg TS。
中国观众对Surg TS这位选手可能不是特别熟悉，毕竟比起其他声名显赫的国外大神，Surg TS没有太多拿得出手的冠军干货，但其实他已经是一位从CRL起航之初就一直打职业的巴西老将了。今年两次登上CRL月度决赛的舞台，成功让Surg TS的知名度大大提升，尤其其中一次还是力压同组的力量哥出线，可以说相当拉仇恨了。
在CRL八个赛季中，airsurfer使用率最高的五大核心是矿工、墓园、迫击炮、皇家猪和气球，和所有全球最顶尖的高手一样，airsurfer的卡池也是以万能核心矿工为灵魂、又一位矿工之神，他的矿工可谓是百花齐放啥都能配，堪称百变矿工绝活哥。而除了使用最多的矿工和墓园，他其他三大高登场率核心的胜率都是接近7成，光这5手核心就已经让人很难招架。
虽然卡池整体偏中小费一点，但airsurfer强就强在真的是绝活太多，除了登场率前5的核心外，airsurfer有一手8%使用率67%胜率的天狗，7%使用率60%胜率的地震猪，7%使用率84%胜率的皇家巨人。超小费核心炸弹兵、飞桶、钻机甚至是连弩他也有使用，大费有一手天狗更让airsurfer卡池几乎是全覆盖没有死角，他总决赛会玩什么卡恐怕只有他自己知道。
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现年21岁的airsurfer正处于最强盛的当打之年，早在2018年他就已经在一些低级别的赛事展露锋芒，2019赛季加入北美豪门COL战队开启职业生涯，在自己的处子赛季就随队拿到西方赛区的第四名。而airsurfer战队生涯的巅峰无疑是在2020春季赛的兔子战队，在他和Wings的率领下，兔子战队一路过关斩将杀进春季赛的决赛，拿到一个联赛的亚军，可惜秋季赛引进Schwarzen和Bobtherock后的兔子战队升级版反而失去了神奇，最终位列秋季赛垫底无缘全球总决赛。
进入2021个人赛季后，去年秋季赛的兔子战队也完美诠释了何谓散是满天星，而airsurfer无疑是其中最闪亮的那一颗。全球总决赛15号种子完全无法体现美国人的强大，两次Queso Cup全球总冠军，CRL三月月赛季军才能代表airsurfer真正的实力。作为今年为数不多能在冠亚军决赛中击败Light的选手，我们完全有理由相信airsurfer能再创神奇！
好了，随着总决赛的日益临近，每天登场的选手也是愈发强劲，airsurfer之后还有哪些享誉世界的大神等待亮相呢？明天同一时间敬请期待！
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