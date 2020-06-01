在CRL八个赛季中，airsurfer使用率最高的五大核心是矿工、墓园、迫击炮、皇家猪和气球，和所有全球最顶尖的高手一样，airsurfer的卡池也是以万能核心矿工为灵魂、又一位矿工之神，他的矿工可谓是百花齐放啥都能配，堪称百变矿工绝活哥。而除了使用最多的矿工和墓园，他其他三大高登场率核心的胜率都是接近7成，光这5手核心就已经让人很难招架。

虽然卡池整体偏中小费一点，但airsurfer强就强在真的是绝活太多，除了登场率前5的核心外，airsurfer有一手8%使用率67%胜率的天狗，7%使用率60%胜率的地震猪，7%使用率84%胜率的皇家巨人。超小费核心炸弹兵、飞桶、钻机甚至是连弩他也有使用，大费有一手天狗更让airsurfer卡池几乎是全覆盖没有死角，他总决赛会玩什么卡恐怕只有他自己知道。

