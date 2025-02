Die Feuerwerkerin betritt die Arena!

Diese neue gewöhnliche Karte kostet 3 Elixier. Sie verschießt ein Feuerwerk, das beim Aufprall explodiert, am Ziel Schaden verursacht und alles, was sich unmittelbar dahinter befindet, in einen Funkenregen hüllt! Dieses passiert, wenn Bogenschützen sich langweilen!