Erscheinungsdistanz: Wenn Kobolde nun beschwört werden, werden die einzelnen Einheiten mit einer gewissen Entfernung voneinander platziert.



Der Grund dahinter:



Diese Karte perfekt auszubalancieren ist sehr schwer, da sie auch mit den anderen Koboldkarten in Verbindung steht (Koboldgang, Koboldfass, Koboldbohrer etc.).



Anstatt also die Werte der Kobolde an sich zu ändern, fügen wir eine gewisse Entfernung zwischen den einzelnen Kobolden hinzu. So ist es ihnen möglich, Gegner zu umzingeln, wenn sie eingesetzt werden.