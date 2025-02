Wir haben das System fairer gestaltet. Das Wichtigste zuerst: „Ruhmpunkte“ heißen jetzt „Medaillen“.



Trainingstage und Kampftage

Clankriege werden jetzt in Trainingstage und Kampftage unterteilt. An Trainingstagen (Montag bis Mittwoch) könnt ihr Gold verdienen, indem ihr mit euren Kriegsdecks in Flusskämpfen übt.



An Kampftagen bekommt ihr für Kämpfe Medaillen, die euren Clan dem ersten Platz näher bringen. Schiffe bewegen sich nun zur selben Zeit am Ende jedes Kampftages vorwärts. Verdiente Medaillen werden zusammengezählt und in Streckenpunkte umgerechnet. Der Clan mit den meisten Medaillen bewegt sein Schiff am weitesten vorwärts.



Es macht nichts, falls ihr die Ziellinie nicht erreicht! Am Ende des letzten Kampftages bekommt jeder Clan Kriegstruhen, deren Qualität von seiner Platzierung im Fluss abhängt.



Verbesserte Schiffsverteidigungen

Schiffsverteidigungen, die den Kampftag überstehen, generieren nun Streckenpunkte für euren Clan! Sprecht euch mit eurem Clan ab, damit eure stärksten Clanmitglieder die Verteidigungen beschützen, die die meisten Punkte generieren. Anführer und Vize-Anführer können Verteidigungen entfernen!