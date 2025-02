✅ Problem behoben, bei dem die Banditin vor dem Sprint unsichtbar wurde und nicht als Ziel ausgewählt werden konnte.

✅ Problem behoben, bei dem die Banditin am Ende ihres Sprints Schaden erleiden konnte.

✅ Problem behoben, bei dem der Fischer stecken blieb, nachdem sein Ziel im Kampf gestorben war.

✅ Problem behoben, bei dem der Goldene Ritter beim Angriff auf eine sich bewegende Einheit nicht richtig sprintete.

✅ Problem behoben, bei dem die Fähigkeit des Skelettkönigs abgebrochen wurde, wenn er während der Animation geklont wurde.

✅ Problem mit einem seltenen Absturz behoben, der auftrat, wenn Spieler in niedrigeren Arenen Blitzschläge bei Truhenbelohnungen verwendeten.

✅ SFX bei Einsatz des Elektroriesen und der Hexenmutter wurden behoben.

✅ Ein seltener Absturz, der auftrat, wenn der Elektroriese bestimmte Arten von Schaden erleidet, wurde behoben.

✅ Problem behoben, bei dem der Knalleffekt des Elektroriesen unregelmäßigen Schaden verursachte.

✅ Problem behoben, bei dem Einheiten manchmal den Sogeffekt eines Tornados ignorieren konnten.

✅ Problem behoben, der in in Megadeck-Modi auftreten konnte.

✅ Problem bei der Erstellung oder Änderung von Namen behoben, bei dem der Spieler die Verbindung verlieren konnte.

✅ Problem bei Karten von Clankameraden behoben, die man sich im Clanchat angesehen hat.

✅ Rundungsfehler bei Truppenwerten behoben, wenn der Skelettkönig Skelette herbeirief.

✅ Eine Reihe seltener Absturzursachen wurde behoben.

✅ Zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen am Back-End.