¿Volverán a plantear el concepto de actualización temporal como broma del día de los inocentes? u/moomoomachines

No. Eso no volverá a ocurrir en absoluto. Y si lo hiciera, no sería este año. No. Imposible. No, no, no. Todo será normal. Totalmente normal.



¿Van a venir pronto estructuras legendarias? u/SquarePepper5755

Vale, sabemos que es una petición bastante fuerte, pero no, no hay ninguna estructura legendaria próximamente. No estamos especialmente en contra de la idea, por qué no, ¿verdad? Pero es que todavía no se ha planteado.



Dato curioso: la excavadora de duendes iba a ser una carta legendaria al principio, pero como la que sacamos antes ya era una legendaria (Bruja madre), decidimos convertirla en una carta épica.



¿Cuáles son las posibilidades de un modo 3c3? Si no las hay, ¿cuáles son las razones por las que no? ¿Cuánto habéis pensado en un modo 3c3? u/Robot_Seth

Lo probamos hace un tiempo, pero era demasiado caótico, no era bueno en términos de visibilidad y quemaba los dispositivos. Sinceramente, no es algo que queramos probar ahora mismo.



¿Podéis hacer que el pase de temporada se pueda comprar con gemas? u/AliRB2000

Por desgracia, esto no funcionaría con la economía actual del juego.



¿Están contentos con el estado actual del juego? u/ayyerr32

Sí. Como dijimos antes, 2021 fue un gran año para Clash Royale y estamos contentos donde estamos ahora, ¡pero aún tenemos muchas ideas para mejorarlo y hacerlo aún mejor!



¿Quién es realmente P.E.K.K.A.? ¿Cuál fue la idea detrás de ella? u/KsPro7

Es una guerrera feroz y... eso es todo lo que sabemos.



¿Podrían los desafíos de Supertropa convertirse en un tipo de mini juego de temporada? u/LightStarCR

¡Sí! No tan a menudo como de temporada, pero el Super Sabueso de Lava fue la primera prueba para ese tipo de nuevos desafíos y estamos bastante contentos con el resultado y la respuesta de los jugadores a él.

¿Se incluirán manos de inicio de partida "personalizadas"? u/Patrikinjo

Esto podría ocurrir en un modo de juego especial (y de hecho ya se puede elegir esa opción en las batallas amistosas 1c1), pero no es algo que queramos implementar en el juego para todas las batallas.



Creemos que una gran parte del juego es la adaptabilidad. Cuando no tienes exactamente la carta que quieres en tu mano, ¿cómo reaccionas y te adaptas a la jugada del oponente?



Con manos de inicio fijas, se desarrollaría una "meta mano inicial" y, en última instancia, el juego sería mucho menos divertido de jugar y de ver.



¿En qué están trabajando los desarrolladores? u/SirAlphaSan

En la próxima actualización :D



Más en serio, el enfoque principal de esta actualización ha sido la reelaboración del código para ponernos en mejor forma para el resto del año.



Para ser abiertos y honestos, vemos esta próxima actualización como una actualización "menor" en términos de contenido para los jugadores.



Hemos trabajado mucho en el backend, por lo que esta actualización puede parecer un poco más "ligera" que las anteriores.



Sin embargo, esto nos está preparando para cosas mejores que vendrán en futuras actualizaciones.



Así que cuando estáis decidiendo los diseños gráficos de los personajes me imagino que todos tenéis más de uno y acabáis eligiendo uno. Si esto es cierto, ¿podéis publicar imágenes del arte de los que no fueron elegidos? u/EVOSexyBeast

Sí. De hecho, ¡compartimos algunos de nuestros artes conceptuales y primeros diseños en nuestros canales sociales!



¿Cómo puedo unirme a la CRL? u/lukafried

¡Todo lo que necesitas saber está en el website de Clash Royale Esports y aquí!



¿Cómo se os ocurren ideas para las cartas, los desafíos, los modos de juego y otras actualizaciones? u/LionHeart_13

Todo el mundo en el equipo puede aportar su propia idea para cualquier cosa y la discutimos. Si tiene potencial y puede funcionar bien, empezamos a trabajar en ella.





¡Muchas gracias de nuevo por todas las preguntas!