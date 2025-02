Todas las recompensas del Camino de Trofeos desde los 4000 hasta el numero de Trofeos que tengas después del reinicio estarán disponibles para reclamar así que la nueva Temporada empiece.

El resto de las recompensas arriba de los 4000 Trofeos también se restablecerán, ¡así que sigue subiendo!

Si aún no has reclamado ninguna recompensa de la temporada anterior (abril), no te preocupes, ¡se reclamarán automáticamente!