Hemos lanzado una actualización opcional para arreglar los siguientes errores:

✅ Un error que hacía que las repeticiones no funcionaran correctamente.

✅ Un error que hacía que el marco de la carta con la evolución apareciera todo el rato en los mazos de duelos.

✅ Un error que hacía que no se pudiera arrastrar una carta al mazo tras seleccionarla.

✅ Se ha corregido el error que hacía que las imágenes de las evoluciones de las cartas aparecieran muy pequeñas al compartir una repetición.

✅ Un error que hacía que la visualización de la mecánica de juego de las cartas de las evoluciones bloqueadas no se reprodujera correctamente.

✅ Un error que hacía que el juego se bloqueara. Se han implementado otras mejoras.

¡Ve a la tienda de aplicaciones y actualiza el juego!