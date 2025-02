✅ Se ha arreglado un error que hacía que al enviar las reacciones en batallas 2c2, estas aparecían en la pantalla posterior a la batalla.

✅ Se ha actualizado la descripción del torneo real, en la que había una errata en la que se afirmaba erróneamente que se podían restablecer las derrotas.

✅ Las reacciones que se envían después de que la batalla termine ahora añaden progreso a la tarea diaria de «Usa reacciones».

✅ Los escalones de piedra del camino de leyendas ya no se rompen cuando una batalla termina en empate.

✅ Se ha arreglado un error que hacía que el rival no oyera los efectos de sonido de la habilidad del campeón del rival.

✅ Se ha arreglado un error de trayectoria relacionado con el campo de visión del gólem.

✅ Se ha arreglado un error que hacía que las flechas infligieran el doble de daño a las torres del rey en batallas 2c2.

✅ Se ha mejorado la detección del impacto del Tronco y del barril de bárbaro.

✅ Se han añadido las insignias de «Años jugando» que faltaban.

✅ Se ha arreglado el indicador en la pantalla de «Usa comodines».

✅ Se ha arreglado el error que hacía que la insignia de la liga de Bronce, «Liga 1», apareciera en la pantalla de información del clan para los jugadores que no habían desbloqueado el camino de leyendas.

✅ Se ha arreglado un bloqueo que se producía cuando se abría un cofre en la cola tras abrir el juego.

✅ Se ha arreglado un error que hacía que la clasificación del camino de leyendas no se cargara después de reclamar las recompensas.

✅ Se ha arreglado un error que hacía que el multiplicador de elixir no apareciera en las repeticiones.

✅ Se ha aumentado el radio de reflejo del monje para la bola de fuego y la bola de nieve.