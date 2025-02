✅ Se ha arreglado un error que hacía que al desplegar dos cartas, una detrás de otra, una de las cartas no se desplegara.

✅ Se ha eliminado el mensaje «Descuento de oro» que aparecía brevemente tras usar un comodín.

✅ Se ha arreglado un error que hacía que, al desbloquear al mini P.E.K.K.A., apareciera un símbolo de carga en bucle sobre todas las cartas.

✅ Se ha arreglado un error que permitía desplegar a los reclutas reales en el lado opuesto del jugador.

✅ Se ha arreglado un error específico de Android en el que la animación de las gemas no aparecía tras realizar una compra en la tienda.

✅ Se ha arreglado un error específico de Android en el que el teclado se cargaba dos veces.

✅ Se ha arreglado un error específico de Android en el que los emojis no se mostraban correctamente.

✅ Se han añadido los efectos visuales que faltaban en el nivel estelar 1 de la excavadora de duendes.

✅ Se ha arreglado un error en el que el caballero dorado embestía contra un espacio en blanco en el que no había ningún objetivo.

✅ Se ha arreglado un error que provocaba que el juego se bloqueara en la pantalla de edición del estandarte de batalla.

✅ Se ha arreglado un error en el que el texto del nuevo evento de Fiebre de oro o Fiebre de coronas bloqueaba el acceso al botón rápido de Supercell ID.

✅ Se ha arreglado un error en el que aparecían unos números misteriosos sobre los mazos del rival durante la fase de vetos en las batallas con vetos.

✅ Se ha arreglado un error en el que el botón «Reclamar» de las fichas de estandarte redirigía a los jugadores a la tienda cuando su inventario de fichas de estandarte estaba lleno.

✅ Se ha arreglado el error que hacía que Chispitas no se reiniciara cuando recibía un ataque del espíritu eléctrico y del pescador.

✅ Se ha arreglado el error que se producía al intentar poner a un campeón en un hueco no válido del mazo, en el que la selección del campeón se cancelaba y el jugador se veía obligado a volver a seleccionarlo.