Nueva temporada: ¡Academia de esbirros!
Un pequeño paso para las tropas, un gran salto para la esbirridad. ¡Deja a tus oponentes paralizados del miedo mientras experimentas con nuevas cartas y mazos! En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada.
Nueva carta: esbirro gigante
Nuevo héroe: mago de hielo
Evento del álbum: Travesuras académicas.
Liga competitiva 2c2
Torneo mundial de princesa sorpresa
Nuevo modo: Ruleta Royale
Evento de la comunidad: Vuelta a Clashe
Errores arreglados y otros cambios
NUEVA CARTA
Esbirro gigante
¿Creías que los esbirros eran todos de limitado tamaño?
¡El esbirro gigante es la nueva carta clave de la arena! Vuela, es capaz de apuntar a estructuras y torres, y escupe una espantosa toxina a distancia. ¿Qué más se puede pedir?
¡Podrás desbloquear esta nueva carta gratis en el evento del álbum Travesuras académicas!
Importante: al igual que en los lanzamientos anteriores, las cartas del esbirro gigante no estarán disponibles en los cofres hasta la próxima temporada.
NUEVO HÉROE
Mago de hielo héroe
Habilidad: Aliado álgido
Muñeco de nieve... Secuaz... Es lo mismo.
El mago de hielo héroe ralentiza a las tropas enemigas como de costumbre. Sin embargo, cuando activas su habilidad... ¡Se congelan! Un astuto muñeco de nieve aparecerá detrás de la tropa ralentizada que esté más cerca y el resto de ellas quedarán congeladas. Tu rival deberá derrotar al muñeco de nieve para liberar a sus tropas y continuar el avance.
Puedes desbloquear al mago de hielo héroe al elegirlo como recompensa en el camino mejorado del Pass Royale o a cambio de 200 monedas de héroe.
EVENTO DEL ÁLBUM
Travesuras académicas: del 7 de septiembre al 5 de octubre.
¡Vuelve el evento del álbum al más puro estilo de los esbirros! Descubre más sobre las travesuras del esbirro gigante durante el primer año en la Academia de esbirros.
Como otros eventos del álbum anteriores, tendrás que conseguir segmentos para completar escenas y desbloquear recompensas. Completa el álbum para desbloquear la historia del esbirro gigante y consigue 1750 cartas de este personaje a lo largo del evento, además de una reacción y un aspecto para las torres.
Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.
Los segmentos que ya tienes en el álbum se llaman duplicados. Puedes intercambiar 4 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.
En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.
|Segmento
|Duplicados
|Común
|3
|Especial
|3
|Épico
|4
|Legendario
|4
Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.
Durante la última semana del evento, solo aparecerán segmentos únicos en las recompensas diarias para que puedas acabar el evento y llevarte esas resplandecientes recompensas que tanto te gustan.
Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.
¿Te obsesionan las probabilidades? ¡Echa un vistazo aquí para conocer las probabilidades de aparición de segmentos en el evento del álbum!
LIGA COMPETITIVA
Liga 2c2: del 7 al 21 de septiembre.
¡Comienza la temporada festiva! Únete a un amigo y prepara tu estrategia para triunfar en la clasificación 2c2.
¡Podrás conseguir hasta 2 insignias en esta liga! Una por completar la liga y otra por clasificarte entre los primeros 10 000.
TORNEO MUNDIAL
Princesa sorpresa: del 21 al 26 de septiembre.
La princesa de torre vuelve a tomar el mando mientras el rey disfruta del final de sus vacaciones de verano.
Esta batalla de muerte súbita solo tiene dos torres de las princesas y un mazo en rotación de 40 cartas. Las evoluciones y los héroes siempre están activos, y verás qué cartas y formas están disponibles al comienzo de cada batalla. Las cartas disponibles están limitadas hasta el nivel 11, mientras que la disponibilidad de las evoluciones y de los héroes se basa en tu colección personal.
Demuestra tu talento para ganar una insignia exclusiva de la que presumir. Los 10 000 mejores jugadores también obtendrán una insignia de clasificación.
NUEVO MODO DE JUEGO
Ruleta Royale: del 21 de septiembre al 5 de octubre.
Lucha en un modo al azar con un mazo también al azar. ¡Gira la ruleta para poner a prueba tus habilidades!
Este nuevo modo de juego te ofrece una oportunidad completamente al azar de jugar a uno de estos modos clásicos:
Triple elixir
Duelo de supertropas
Muerte súbita
Batalla de furia
Atraco
Bombardeo de bolas de nieve
Megamonje
Apagón
Combate de cuatro
Captura el mortero
Caza de dragones
Evoluciones por doquier
Desafío Ruleta Royale
Desafío: del 28 de septiembre al 5 de octubre.
Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.
EVENTO DE LA COMUNIDAD: VUELTA A CLASHE
Del 22 al 26 de septiembre
¿Alguna vez te has preguntado qué ciencia hay detrás de la toxina que escupen los esbirros y las congelaciones que provocan algunas tropas? Ahora podrás descubrir de qué maneras imita Clash Royale el mundo real.
¡En este evento, tu conocimiento será recompensado! Aprende sobre biología, física e historia dentro del contexto del juego de la mano de tres increíbles profesores que pondrán a prueba tus conocimientos y te prepararán para superar los exámenes.
Revelaremos más información cuando se acerque la fecha del evento, así que no pierdas de vista nuestras redes sociales.
Y recuerda... ¡Nada de hacer trampas!
ERRORES ARREGLADOS Y OTROS CAMBIOS
1 de septiembre: 07:00 UTC
Regresa el camino a la victoria, ¡pero primero tenemos que probar un par de cositas! No todo el mundo podrá ver este evento, pero quienes tengan la posibilidad deben tener en cuenta que se pueden presentar algunos cambios entre unos y otros. Todo esto se debe a que estamos trabajando para mejorar el evento del camino a la victoria de cara al futuro.
Si tu partida de campeones definitivos termina en empate, perderás la mitad de los trofeos que hubieras perdido si te derrotaran. Lo mismo se aplica a tu oponente.
Activar la habilidad de la lápida heroína tras su destrucción mientras está congelada ya no bloquea el juego.
La lápida heroína ahora siempre tiene un botón de habilidad al desplegarla, incluso cuando la reina de ultratumba se encuentra todavía en el terreno tras haberla desplegado anteriormente.
Ahora recuperarás elixir si derrotan al barril de bárbaro héroe o a la berserker heroína antes de activar su habilidad.
La evolución del cazador ahora usa correctamente su red contra el megacaballero durante el salto. Eso significa que ya no gastará su recuperación sin que afecte al megacaballero.
Los rompemuros evolucionados ya no infligen más daño a las torres si el barril explota al lado de una.
El potenciador de velocidad de ataque del principito ya no se restablecerá tras usar su habilidad.
Tanto la bandida como la bandida líder podían a veces infligirse daño mutuamente al lanzarse la una contra la otra. Ambas cartas tienen ahora una inmunidad que dura 50 ms más al embestir.
El rey esqueleto ahora oculta su barra de almas tras usar su habilidad.
Las maestrías de cartas del pescador y de la enredadera vuelven a progresar.
¡La gigante rúnica ha recuperado su animación de mejora!
El vacío ahora resalta las tropas aéreas cuando pasa el hechizo por una zona.
Las áreas de efecto que no infligen daño ahora responden mejor y aplican su mejora al instante. Afecta a la furia, al efecto de ralentización del terremoto y al de la princesa evolucionada.
La enredaderas y el rayo ahora apuntan a los enemigos que estén más cerca del centro de la zona donde se ha desplegado el hechizo cuando hay que elegir entre tropas que tienen los mismos puntos de vida.
Se ha corregido un problema que desconectaba la partida durante las batallas de barcos.
Se ha corregido un problema que provocaba que el juego se bloqueara al recoger dos recompensas de maestría de cartas al mismo tiempo.
Se ha corregido la puntuación de los amigos, que se veía como cero en la clasificación de amigos en lo más alto del camino de trofeos.
Se han corregido algunas imágenes y textos en las arenas de temporada del camino de trofeos.
1 de septiembre: 15:45 UTC
Los modificadores del C.A.O.S. ahora aparecen correctamente.
El paquete real ahora funciona de forma correcta en el modo C.A.O.S.
El modificador épico de la excavadora de duendes ahora invoca excavadoras con los PV correctos.
El montapuercos, la montacarneros, los puercos reales, la evolución de los puercos reales, los puercos de la bruja madre y el rinoceronte del príncipe oscuro héroe ya no saltan directamente del puente a la torre.
Los modificadores especiales y épicos del pescador ahora funcionan correctamente.
Las estadísticas de la habilidad del principito ahora son correctas.
La valquiria heroína ya no ataca directamente a las torres al usar su habilidad.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale