Travesuras académicas: del 7 de septiembre al 5 de octubre.

¡Vuelve el evento del álbum al más puro estilo de los esbirros! Descubre más sobre las travesuras del esbirro gigante durante el primer año en la Academia de esbirros.

Como otros eventos del álbum anteriores, tendrás que conseguir segmentos para completar escenas y desbloquear recompensas. Completa el álbum para desbloquear la historia del esbirro gigante y consigue 1750 cartas de este personaje a lo largo del evento, además de una reacción y un aspecto para las torres.

Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.

Los segmentos que ya tienes en el álbum se llaman duplicados. Puedes intercambiar 4 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.

En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.

Segmento Duplicados Común 3 Especial 3 Épico 4 Legendario 4

Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.

Durante la última semana del evento, solo aparecerán segmentos únicos en las recompensas diarias para que puedas acabar el evento y llevarte esas resplandecientes recompensas que tanto te gustan.

Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.

¿Te obsesionan las probabilidades? ¡Echa un vistazo aquí para conocer las probabilidades de aparición de segmentos en el evento del álbum!