Al reducir los Puntos de Vida del Gólem de Elixir, quedará más fácil de eliminarlo y no podrá defender tan fácilmente las tropas de soporte. Junto con el nerf a la Bruja Nocturna, este popular arquetipo no deberá seguir siendo tan imponente. El Gólem de Elixir puede ser excelente como un tanque que simplemente aplasta a las formaciones defensivas más básicas, pero no debería ser una fuerza casi imparable que puede pasar por cualquier defensa.