Die Teilnahme an allen Turnieren muss für die Spieler kostenlos sein – ohne Ausnahme! Dies schließt auch Dinge wie Mitgliederbeiträge oder Saisonkarten mit ein. Wenn du ein Live-Event veranstaltest, ist es nur gestattet, Eintritt für den Veranstaltungsort (nicht für den Wettbewerb selbst) zu verlangen. Wenn du von Zuschauern eine Gebühr verlangst, musst du diese allen Spielern zurückerstatten, die an dem Wettbewerb teilnehmen.

Wenn du ein Live-Event veranstaltest, muss dieses an einem Ort stattfinden, an dem das Supercell-Spiel über die offiziellen Kanäle von Supercell heruntergeladen und gespielt werden kann.

Bei deinem Event bist einzig du für die Siegespreise verantwortlich. Es ist nicht erlaubt, eine finanzielle Beteiligung der Teilnehmer an den Preisen einzufordern. Zusammengerechnet kann sich der Wert aller Preise, die als Teil deines Events angeboten werden, auf 50.000 EUR belaufen. Wenn du darüber hinaus nach Möglichkeiten suchst, Preise für dein Event anzubieten, kannst du dich gerne an uns wenden.

Um ein Event zu veranstalten oder an einem teilzunehmen, musst du gemäß örtlichen Gesetzen alt genug sein. Um am Event teilzunehmen, müssen die Teilnehmer mindestens 13 Jahre alt sein. Ist der Teilnehmer nicht volljährig, muss bei Events mit Bargeldpreisen zudem entweder eine schriftliche oder persönliche Erlaubnis eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten vorliegen. Um an einem Event teilnehmen zu können, musst du außerdem an einem Ort wohnhaft sein, an dem das Supercell-Spiel über die offiziellen Kanäle von Supercell heruntergeladen und gespielt werden kann.