Ahora, el terremoto afectará a la torre Tesla cuando esté oculta bajo tierra. ¡Simple!

El objetivo de que la torre Tesla esté oculta es protegerse del daño. Por ello, es normal que hechizos como el rayo o el veneno no le afecten. Sin embargo, no es muy preciso que el terremoto no afecte a una torre que se encuentra bajo tierra mientras que el hechizo de hielo evita que la torre Tesla se active. Al fin y al cabo, los terremotos provienen de las entrañas de la tierra.