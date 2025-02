O Tour Mundial de Clash Royale da LPL de 2023 convidará fãs de Esports mobile de todo o mundo, das Américas (NA e LATAM), EMEA (Europa e MENA), APAC Norte (Japão e Coreia do Sul) e APAC Sul (OCE e SEA), para competir por uma fatia do prêmio total de $25.000.



O prêmio será compartilhado em duas divisões do torneio: Divisão Aberta e Divisão Pro, com a Divisão Pro sendo transmitida pela LPL em inglês, bem como a cobertura internacional no canal dos seus Criadores favoritos!