Le léopard des neiges est un félin de taille moyenne avec une queue presque aussi longue que son corps entier. Son pelage est très épais et gris, avec des taches gris foncé. Il est difficile de dire combien il en reste, mais les chercheurs estiment qu'ils sont seulement entre 3 500 et 7 000 encore en vie dans la nature. Le léopard des neiges est discret et timide, et il favorise des habitats isolés et froids. C'est très difficile d'avoir la chance d'en observer un !



EN SAVOIR PLUS ICI