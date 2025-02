Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Hello, moi c'est Ashtax, je suis Youtubeur, streamer et commentateur esport. Mon vrai nom est Maxence, j'ai 25 ans et je viens d'arriver à Paris après avoir habité à Londres pendant quelques années pour mes études.



Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



J'ai commencé Clash Royale le jour de sa sortie en beta au Canada, il y a un peu plus de 6 ans. Un ami m'a parlé de ce nouveau jeu un soir alors qu'on travaillait sur un devoir à rendre le lendemain. On a très vite laissé le devoir de côté et on a découvert le jeu ensemble pendant plusieurs heures sans pouvoir s'arrêter. Ma première vidéo est sortie quelques jours plus tard, le 10 janvier 2016 !



Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash Royale ?



Ce que j'aime beaucoup dans Clash Royale, c'est à la fois son accessibilité et sa complexité. Tout le monde peut télécharger le jeu sur son téléphone et s'amuser à envoyer des troupes sur les tours, mais il faut investir énormément de temps, d'énergie et de volonté pour comprendre et maîtriser les mécanismes les plus avancés du jeu.



Quelle est ta carte favorite et pourquoi ?



J'adore la sorcière ! C'est une carte que l'on peut utiliser de plein de façons différentes. Elle peut faire le travail toute seule en défense contre quasiment tous les types de troupes et facilement se glisser derrière un tank pour contre-attaquer. Elle a du mal à trouver sa place dans la meta en ce moment, mais j'espère la revoir au sommet très bientôt !



As-tu des conseils à donner aux joueurs ?



Prenez votre temps. L'erreur numéro 1 dans Clash Royale est d'être trop agressif et de ne pas garder suffisamment d'élixirs pour la défense. Attendez d'être à 10 élixirs pour poser une carte et partez bien du fond du terrain.



Équilibrez votre deck. Assurez-vous que chaque troupe ait une utilité différente, que vous ayez de quoi facilement faire des dommages sur les tours adverses et que votre deck ne coûte pas trop cher.



Faites des pauses. Une règle que je me suis donnée est d'arrêter de jouer après 3 défaites consécutives. Ça évite régulièrement à mon téléphone de faire des vols planés à travers la pièce !



Quelle vidéo que tu as créé aimes-tu le plus ?



J'ai publié une vidéo il y a quelques temps où je joue les 8 pires cartes de Clash Royale dans un seul deck. Le deck était absolument horrible mais le résultat est exceptionnel !