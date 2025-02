Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Bonjour, je m’appelle Jérémy Faure, j’ai 24 ans et je joue à Clash Royale depuis le début du jeu. Vous me retrouverez plus facilement sous le pseudonyme « Ouahleouff ».

Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



Je suis sur YouTube et Twitch depuis maintenant 4 ans. Je streame régulièrement du ladder ainsi que des compétitions sur ma chaîne Twitch.



Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash Royale ?



Ce que j’aime dans Clash Royale, ce sont les combats en temps réel et en 1c1.

Il y a un esprit compétitif et c’est ce qui m’anime. En plus de ça, nous avons une grande variété de decks, c’est ce qui nous permet d’avoir toujours quelque chose à apprendre.



Quelle est ta carte favorite et pourquoi ?



Ma carte favorite est le cimetière. C’est une win condition qui n’est pas facile à jouer mais qui peut faire très mal si elle est mal défendue.



As-tu des conseils à donner aux joueurs ?



Si j’ai un conseil à donner, c’est de progresser à son rythme, de prendre son temps pendant les games. Regarder ses replays pour voir et comprendre ses potentielles erreurs peut aussi être bénéfique.



Quelle vidéo que tu as créée aimes-tu le plus ?



La vidéo que j’aime le plus est mon Bo5 effectué contre le meilleur joueur du jeu "Mohamed Light". C’est toujours agréable de pouvoir affronter ce genre de monstre.