Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Salut, moi c’est Periado j’ai 22 ans j’ai une vie un peu spéciale puisque je suis super curieux et j’aime être dans la performance. Donc en ce moment, je mélange les études de finance, le sport de haut niveau et bien évidemment la création de contenu sur les jeux Supercell.



Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



J’ai commencé la création de contenu sur Youtube en 2013 (oui je suis un vieux) et comme chaque enfant j’ai eu une multitude de chaîne avant de savoir ce que je voulais vraiment faire.



J’ai découvert Clash of Clans fin 2013 grâce à BFA, Arsenik et toutes ces légendes... Et depuis je suis chaque jeu de Supercell avec toujours la même envie et la même passion. Depuis 2019, la création de ma chaîne, j’ai pris un rythme régulier que je ne lâche plus désormais.



Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash Royale (et dans l'univers Clash) ?



J’adore cet univers grâce aux mécaniques à la fois simpliste et très accessible pour chaque personne, mais également complexe si on recherche vraiment de la performance. Chaque jeu comporte des easter eggs, des petits mystères sur la création et j’aime bien aller au bout des choses et comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi telle carte a été créée, quel est le lien des univers que les créateurs ont voulu nous transmettre et pourquoi. Tant de mystère à découvrir que l’on ne soupçonne même pas...

Quelle est ta carte favorite et pourquoi ?



Si je devais en choisir qu’une seule, l’Hog Rider (Chevaucheur de cochon). Que l’on parle de Clash of Clans ou Clash Royale c’est une carte que l’on retrouve dans beaucoup de compos et qui va droit au but. C’est une win condition très importante et qui nous marque tous avec son fameux cri « hoogg riderrr ». Et puis c’est une carte mythique de l’univers de Supercell !



As-tu des conseils à donner aux joueurs ?



Je suis très loin d’être le meilleur joueur mais le plus important c’est de s’amuser et surtout s’intéresser. Tous les mois nous avons des équilibrages ou quelques aspects du jeu qui changent et c’est très important de les connaitre pour pouvoir soit les contrer soit en profiter.



Profitez un maximum des défis spéciaux pour avoir le plus de récompense, participez aux guerres pour avoir le meilleur coffre et de l’or et surtout entraînez-vous en tirage triple afin d’être complet (ça vous évitera de ne savoir maîtriser qu’un seul deck).



Quelle vidéo que tu as créé aimes-tu le plus ?



Je dirai celle sur l’histoire du P.E.K.K.A, il y a tellement de mystère autour de cette carte.. Essayer de trouver toutes les petites infos pour pouvoir les mettre en lien et créer une histoire crédible était vraiment passionnant (et très long surtout !)