Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Je suis Ultime Amino, 35 ans , je joue à Clash Royale depuis Octobre 2016. Un ami m'a fait découvrir le jeu, et depuis je n'ai jamais arrêté :) Je stream toujours accompagné de mon fidèle compagnon Hadès !



Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



Je suis créateur de contenu depuis un peu plus de 2 ans. Je fais des vidéos et des casts de compétitions officielles ! Ma philosophie c'est la bonne humeur, l'entraide et surtout s'amuser !



Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash Royale ?



L'aspect PvP de Clash Royale est juste incroyable. Je prends beaucoup de plaisir à jouer aux défis spéciaux , les différents mode de jeu présents me procurent beaucoup de plaisir.



Quelle est ta carte favorite et pourquoi ?



Ma carte préférée est la P.E.K.K.A , je suis un joueur plutôt défensif, et je peux toujours compter sur cette guerrière impitoyable pour contrer les attaques ennemies, et accompagner mes offensives ! (Sauf quand un papillon traîne dans l'arène...)



As-tu des conseils à donner aux joueurs ?



Le plus important est la notion de plaisir, n'hésitez pas à jouer des decks fous en essayant différents combos qui sortent de l'ordinaire , quit à vous attirer les foudres de la communauté :) Aussi pour vous améliorer, je vous conseille de regarder les joueurs pros via la TV Royale, les chaînes Youtube et les casts de compétitions. Personellement, cela m'a beaucoup aidé !



Quelle vidéo que tu as créé aimes-tu le plus ?



J'aime beaucoup la vidéo "Comment créer un deck selon votre niveau" , je trouve que c'est un tutoriel assez complet pour les nouveaux joueurs et intermédiaires. La question "tu n'as pas un deck pour telle arène ou tel niveau" revient beaucoup sur les streams/vidéos , j'ai donc fait cette vidéo pour répondre au mieux à cette question via des conseils et des outils adéquats. Le retour de ma communauté a été très positif !