1er sondage

Votez parmi les 4 troupes les plus utilisées. Les 3 cartes avec le plus de votes seront bannies du prochain tournoi royal.

Phénix

Fantôme royal

Gobelins

Reine des archères

2e sondage

Mineur



Squelettes



Esprit de glace

Roi des squelettes

3e sondage - VOTEZ MAINTENANT !



Votez parmi les 4 sorts et bâtiments les plus utilisés. Les 3 cartes qui reçoivent le plus de votes seront bannies du prochain tournoi royal.



Bûche

Fût à barbare

Boule de feu

Canon

4e sondage - VOTEZ MAINTENANT !

Tornade

Électrocution

Foudre

Pierre

Tournoi royal (21 janvier)

Tournoi royal classique (toutes les cartes au niveau 11, vous créez votre propre deck), mais les 6 cartes qui reçoivent le plus de votes ne seront pas disponibles.