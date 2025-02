L'ESWC pour Clash Royale a commencé ! Vous voulez en savoir plus sur comment va se dérouler le tournoi ? Pas de soucis, c'est expliqué ci-dessous :

L’ESWC PGW pour Clash Clash Royale débutera avec des phases de poules composées de 8 groupes de 6 joueurs. Cette phase se déroulera le jeudi 2 Novembre et vendredi 3 Novembre dans l’espace Clash Royale de l’ESWC. Les deux premiers joueurs de chaque groupe seront qualifiés dans le “winner bracket” tandis que les joueurs classés 3e et 4e de chaque groupe seront qualifiés dans le “lower bracket” du tournoi à double élimination. Les joueurs classés 5e et 6e seront éliminés du tournoi.

Les joueurs se plaçant dans le winner bracket ont deux chances ; s’ils perdent, ils se retrouvent dans le loser bracket et ont encore une chance d’accéder à la finale. Par contre, s’ils perdent leur match dans le loser bracket, ils sont éliminés du tournoi.

Tous les matchs des phases de groupe ainsi que du tournoi à double élimination seront joués en best-of-5 (le joueur doit remporter 3 games pour gagner le match).

Résultats des matchs et des arbres du tournoi ici