La Clash Royale League suivra un format complètement nouveau se déroulant sur six semaines !

Nous ne pouvons pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, et on vous jure de trouver un meilleur nom, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dévoiler que l'événement durera six semaines, à partir d'août, et tous les joueurs auront une chance de se qualifier pour la finale du mondial grâce à des défis et des tournois dédiés.