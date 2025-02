Les 5 et 6 décembre, des fans du monde entier vont se tourner vers Shanghai et l'arène Huochai (« Match-light »), afin d'assister à la conclusion de cette compétition. Nous sommes au courant des conditions exceptionnelles de voyage en raison de la COVID-19 et nous suivons de près la situation afin de déterminer notre plan d'action. Suivez-nous afin d'en savoir plus sur l'événement, s'il aura lieu avec du public ou non, etc. Nous communiquerons là-dessus plus tard dans l'année.

Mais quelles seront ces équipes ? Et laquelle se hissera au sommet et rapportera la couronne à la maison ?



Nous le découvrirons avec vous les 5 et 6 décembre 2020 à Shanghai, pour une finale mondiale de la CRL qui s'annonce inoubliable.



L'équipe de Clash Royale