Mais attendez... Ce n'est pas fini !



En plus de vous rendre éligible pour les qualifications en ligne de la CRL, vous aurez également une chance de vous qualifier pour le World Cyber Games Festival (WCG), qui se déroulera à Xi'an, en Chine du 18 au 21 juillet !



Plus d'informations à propos du WCG x Clash Royale ici (en anglais).



Jetez un oeil dans l'onglet Esports pour plus d'informations sur la CRL !



Nous vous souhaitons bonne chance à tous !



À bientôt dans l'arène de la CRL,

L'équipe Clash Royale