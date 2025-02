Vous êtes l'un des meilleurs joueurs de Clash Royale et vous souhaitez que le monde entier le sache ? C'est votre chance !

Un nouveau tournoi au ticket d'or, le Masters Challenge by Bernard Chong, débutera prochainement, et le gagnant s'offrira une place au mondial de la Clash Royale League ainsi qu'une part des 50 000 $ de gains de ce tournoi ! Les qualifications démarreront ce lundi 16 et c'est ouvert à TOUS !

48 tournois en jeu de 1000 joueurs seront organisés par vos créateurs de contenu favoris. Afin d'y participer, soyez simplement présent lors de leur stream où les instructions pour rejoindre le tournoi seront données.



Voici le programme de tous les streams :