Les WCG ont récemment annoncé Clash Royale comme l'un de leur titre pour les WCG 2019 Xi'an !



Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été considérés et acceptés pour les WCG 2019 - merci à tous les joueurs de Clash Royale, fans, créateurs de contenu, équipes, organisateurs de tournois et pros... Clash Royale n'aurait jamais atteint cet ÉNORME jalon sans votre aide et votre travail constant pour construire une meilleure communauté et scène compétitive sur Clash Royale.