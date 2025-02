Aidez l'armée de gobelins !



À partir du 14 juin, jouez avec des gobelins en mode Combat ou Fiesta pour augmenter les rangs de l'armée de gobelins et partager les trésors qu'elle parviendra à dérober !

Pendant l'événement, la progression de tous les joueurs sera comptabilisée et mise à jour quotidiennement dans la section des nouveautés Clash Royale. Une fois que l'objectif est atteint et que l'armée de gobelins est suffisamment grande, le raid se poursuivra et les joueurs pourront mettre la main sur une partie du trésor de la salle du trône !