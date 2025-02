Bienvenue dans notre série de podcast officielle, Radio Royale !



Regardez le résumé par Vosketal !

Présenté par des membres de l'équipe du jeu Cip (artiste) et Bangs (programmeur), Radio Royale se présente sous la forme d'une discussion légère et franche à propos du développement du jeu.

Touchdown. Plus de récompenses. Des meilleurs défis. Cette mise à jour va être ÉNORME.

C'est épisode de Radio Royale - “Notre mode de jeu le plus bruyant” vous donne tous les détails juteux. Avec Dave (programmeur) comme invité spécial, on passe de la radio... À la VIDÉO !

Faites nous savoir ce que vous en pensez sur nos forums et sur reddit (en anglais) !

See you in the Arena,

The Clash Royale Team