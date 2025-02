Après avoir regardé tout ce que nous avons fait cette année, nous sommes heureux de la direction que nous prenons avec Clash Royale.

Nous avons passé énormément de temps à lire les commentaires de la communauté, et à travailler sur de nouvelles idées pour le futur de Clash Royale. Nous avons hâte de voir vos réactions !



En même temps, nous savons qu'il reste certains problèmes à régler, comme les bugs qui affectent la voleuse et le pêcheur. Nous faisons tout notre possible pour corriger ces bugs, mais nous avons rencontré des problèmes lors du développement, et nous avons perdu du temps.



Sachez que nous ferons de ces problèmes notre priorité pour l'année prochaine.