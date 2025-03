Coffre foudre : ouvrez le coffre foudre et utilisez les « coups » pour remplacer les cartes que vous ne voulez pas. Les cartes sont remplacées par un même nombre de cartes d'une rareté équivalente. Les coffres foudre d'arènes plus élevées vous donnent plus de coups ! Vous recevrez un nombre variable de cartes par coffre, mais vous recevrez forcément 3 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

Arène 1 (2 coups) : total de cartes : 81 (communes : 68 ; rares : 13 ; épiques : 0 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 2 (2 coups) : total de cartes : 85 (communes : 70 ; rares : 14 ; épiques : 1 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 3 (3 coups) : total de cartes : 89 (communes : 74 ; rares : 14 ; épiques : 1 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 4 (3 coups) : total de cartes : 93 (communes : 77 ; rares : 15 ; épiques : 1 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 5 (4 coups) : total de cartes : 97 (communes : 80 ; rares : 16 ; épiques : 1 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 6 (4 coups) : total de cartes : 101 (communes : 83 ; rares : 16 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 7 (4 coups) : total de cartes : 105 (communes : 86 ; rares : 17 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 8 (4 coups) : total de cartes : 109 (communes : 89 ; rares : 18 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 9 (5 coups) : total de cartes : 113 (communes : 93 ; rares : 18 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 10 (5 coups) : total de cartes : 117 (communes : 96 ; rares : 19 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 0 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 11 (5 coups) : total de cartes : 121 (communes : 99 ; rares : 20 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,42 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 12 (5 coups) : Total de cartes : 125 (communes : 103 ; rares : 20 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,50 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 13 (6 coups) : Total de cartes : 129 (communes : 106 ; rares : 21 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,58 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 14 (6 coups) : Total de cartes : 133 (communes : 109 ; rares : 22 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,66 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 15 (6 coups) : Total de cartes : 137 (communes : 113 ; rares : 22 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,74 % ; chance de champion : 0 %)

Arène 16 (6 coups) : Total de cartes : 137 (communes : 113 ; rares : 22 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,74 % ; chance de champion : 1,71 %)

Arène 17 (6 coups) : Total de cartes : 137 (communes : 113 ; rares : 22 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,74 % ; chance de champion : 1,71 %)

Arène 18 (6 coups) : Total de cartes : 137 (communes : 113 ; rares : 22 ; épiques : 2 ; chance de légendaire : 2,74 % ; chance de champion : 1,71 %)