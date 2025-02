REFONTE DES SAISONS

Notre objectif est de rendre les saisons plus intéressantes pour vous, et de vous offrir de nouvelles options pour progresser.

Mise à jour du Pass Royale



Nous mettons à jour et améliorons le Pass Royale ! Cette mise à jour inclut une refonte visuelle, et l'ajout d'options différentes pour convenir à plusieurs types de joueurs. Les récompenses seront également plus diversifiées.





Amélioration de l'onglet Événements



La refonte des saisons inclut également une mise à jour de l'onglet Événements (celui dans lequel se trouvent les défis) : nous voulons rendre les défis plus attractifs et offrir de meilleures récompenses.

Nous souhaitons également rendre les modes les plus populaires accessibles plus longtemps, et c'est dans cet onglet que vous pourrez les retrouver. Imaginez un mode dans lequel vous pourriez jouer avec le super archer magique à volonté !







Monnaie et magasin de saison



Les mots « monnaie » et « magasin » suffisent généralement à faire froncer les sourcils des joueurs.



Mais en vrai, nous pensons que vous allez aimer ce changement !



Nous recevons beaucoup de commentaires qui nous disent que les récompenses des événements sont... insuffisantes.



L'idée est de créer une monnaie de saison, que vous pourrez gagner en participant aux défis. Vous pourrez dépenser cet argent dans le magasin de saison pour acheter les objets de votre choix.



Dites au revoir aux coffres en or à 8 victoires. Vous serez désormais libres de jouer et de progresser comme vous l'entendez !