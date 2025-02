Bonjour SML, peux-tu te présenter aux joueurs ? Quand as-tu commencé à jouer à Clash Royale ?



Bonjour, je m'appelle See-ming Lee, mais la plupart des gens me connaissent sous mes initiales SML. Je suis le fondateur de RoyaleAPI. Dans ma vie professionnelle, je suis technologue et designer UX (design de l'expérience utilisateur). J'ai passé près de 25 ans à travailler au croisement de l'art et de la technologie dans un média interactif. J'ai été diplômé de Yale en 1999, ce qui vous donne un brève idée de l'âge que j'ai. Je vis actuellement à Hong Kong, mais j'ai passé 17 ans aux États-Unis. J'ai joué pour la première fois à Clash Royale en 2016 lorsque j'étais en vacances, et vous connaissez la suite.



Qu'est-ce que RoyaleAPI ?



RoyaleAPI est un site que nous avons créé afin d'aider les joueurs de plusieurs façons, et d'améliorer leur expérience Clash Royale. Nous avons une diversité d'outils à disposition afin d'aider n'importe quel joueur, allant du débutant au professionnel du jeu.



Généralement, les nouveaux joueurs utilisent les fonctionnalités les plus simples comme voir les coffres à venir.



Les joueurs intermédiaires et les vétérans de CR ont tendance à plus explorer, en utilisant des fonctionnalités avancées comme notre outil de Guerre de Clans ou suivre le rythme du jeu avec les informations des prochaines mises à jour.



Les professionnels ont confiance en notre base de données esport pour enregistrer leurs accomplissements dans leur carrière. Suite à cela, nous nous sommes imposés en tant que référence dans la scène compétitive et nos services sont essentiels pour n'importe quels joueurs professionnels ou analystes qui souhaiteraient réussir à n'importe quel niveau, du semi-pro à la CRL à 1 million de dollars.



Quel est le but principal de RoyaleAPI selon vous ?



Je vois RoyaleAPI comme un couteau suisse de Clash Royale. Notre but est d'apporter à n'importe quel joueur, occasionnel ou pro, les outils qu'ils ont besoin pour jouer, apprendre et devenir meilleur au jeu. Nous sommes spécialisés dans la recherche de decks très performants, ce qui est l'aspect le plus critique de CR. Notre gamme complète couvre les besoins en decks pour le ladder et ceux pour les défis spéciaux afin de les rendre les plus simples possible.Comme tout jeu de cartes, avoir un bon deck est la base d'une stratégie gagnante et nous pouvons dire fièrement que beaucoup de joueurs font confiance à RoyaleAPI pour la trouver.



Comment tout cela a commencé ? Depuis combien de temps existe-t-il ?



Officiellement, RoyaleAPI a été fondé le 28 juillet 2017 - date de la première ligne de code. Nous nous approchons des 5 ans !À l'été 2017, nous avons publié une API publique qui permettait à n'importe qui de créer des applications personnalisées pour le jeu. Le plus gros projet qui est apparu depuis l'API initiale a été notre site phare : RoyaleAPI.com, une démonstration de l'analyse de données. Le site avait pour but d'encourager de nouveaux projets et de montrer les capacités de notre API. Avec le temps nous avons développé une base de données inégalée afin d'aider tous les joueurs de la communauté.



Finalement, Supercell a publié une API officielle, et même si cela a rendu notre service API superflu, notre site était toujours utile pour beaucoup de joueurs. Nous avons réalisé que nous pouvions continuer à travailler dessus afin de créer des fonctionnalités que personne d'autre était capable de développer et nous avons continué en ce sens jusqu'à maintenant.



Combien de personnes travaillent sur RoyaleAPI ?



Notre équipe est composée de 2 membres principaux et d'une énorme équipe de bénévoles. Je suis la seule personne qui travaille à temps plein sur le projet. Alpe123 (Alvaro Peña), notre Directeur Esports, passe environ 20 heures par semaine sur le site. Les autres membres de l'équipe principale, participent aux discussions importantes et aux sessions de brainstorming. Nous travaillons aussi avec des data scientists sur des projets plus complexes, mais aussi avec une grande équipe de traducteurs qui nous permet de proposer 14 langues différentes sur notre site.





Quelle est votre fonctionnalité favorite ou quelle partie de RoyaleAPI préférez-vous ?

Je suis très fier de l’infographie sur les changements d’équilibrage mensuels que j’avais commencé à créer pour la communauté il y a quelques années. Avant que nous ne commencions cette tendance d’utiliser une seule image pour faire un sommaire général, beaucoup de créateurs utilisaient des animations avant/après. Bien que ces vidéos soient utiles à petite échelle, je trouve qu’une vue globale est souvent manquante. La popularité de cette simple image peut être mesurée par le nombre de likes qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux, ainsi que la pléthore de partage.



J’ai également commencé à faire des courtes vidéos chaque mois à propos de la nouvelle saison. Bien que cela ne soit pas traditionnellement notre contenu principal, j’ai mis ma passion pour l’animation au service de cette création afin de faire des vidéos très condensées (généralement moins de 2 minutes), pour donner une vue d’ensemble de la nouvelle saison.



En termes de fonctionnalité déjà mise en place dans RoyaleAPI, je suis vraiment très fier d’être capable de proposer des fonctionnalités uniques que personne d’autre ne propose :