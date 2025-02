Le but de Fantasy Royale est de collecter le plus de couronnes possible. Vous obtenez des couronnes à chaque fois qu'un joueur CRL de votre équipe fantasy marque une couronne pendant la saison !

Vous aurez la possibilité d'échanger des joueurs de votre équipe fantasy une fois par semaine - soyez stratégique à ce sujet, car vous voudrez que les joueurs CRL qui gagnent le plus de couronnes soient dans votre équipe !