À compter de la mise à jour du 2 octobre, nous allons arrêter la prise en charge pour les versions 12 et antérieures d'iOS et pour les versions 6 et antérieures d'Android. Nous avons pris cette décision en raison des problèmes de performance et des limitations techniques des appareils plus anciens. En conséquence, les joueurs qui utilisent des appareils tournant sur ces systèmes d'exploitation ne pourront plus jouer à Clash Royale, à moins de se mettre à jour vers un système d'exploitation plus récent.

iOS

: la fin de la prise en charge pour iOS 12 et 13 rendra obsolètes les appareils comme l'iPhone 5s, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus.

Android

: les appareils fonctionnant avec Android 5.0 (Lollipop) et Android 6.0 (Marshmallow) ne seront plus pris en charge.

Ce que vous devez faire

Si votre appareil utilise l'un des systèmes d'exploitation affectés, nous vous recommandons d'en télécharger une version plus récente, si c'est possible.

Vous trouverez des instructions pour mettre à jour votre version d'iOS sur le site de l'assistance Apple, et les mises à jours d'Android sur le site de l'assistance Google.

Pour en savoir plus sur le transfert de votre progression vers un nouvel appareil ou l'association de votre compte à Supercell ID, veuillez consulter notre FAQ.

Merci pour votre compréhension et votre soutien continu !

— L'équipe de Clash Royale