Dans les Guerres de Clans 1, c’était parfois (très) ennuyeux quand vous veniez d’arriver en ligue légendaire à 3000 trophées de clan et que vous vous retrouviez associé à un clan avec 40 000 trophées.

Nous avons donc réorganiser les ligues pour les séparer en 3 divisions différentes. Par exemple : bronze I, II et III. Argent I, II et III. Etc. (les divisions pour la ligue légendaire et plus seront ajoutées par la suite). Cette organisation rend le matchmaking plus équilibré et équitable pour la ligue dans laquelle vous vous trouvez.

Pendant une bataille fluviale, vous pouvez monter ou descendre de ligue ou de division. Ce changement sera pris en compte pour le matchmaking même si la bataille fluviale n’est pas terminée. Vous ne rencontrerez jamais un clan dans une ligue différente de la vôtre.