Et c'est beaucoup ! Le niveau d'élite n'est pas un niveau auquel tout le monde pourra accéder tout de suite, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de contenus supplémentaires à débloquer après le niveau 15 (*tousse* les évolutions *tousse*).

Le passage au niveau d'élite est plutôt censé être une expérience passive pour les joueurs, un processus qui nécessite du temps et non des ressources.



Plus vous aurez de cartes au niveau 14, plus vous obtiendrez de jokers d'élite, et parvenir à 50 000 ne vous semblera pas si insurmontable si vous continuez à améliorer l'ensemble de votre collection.