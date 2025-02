Le niveau max n'est plus : vive le niveau d'élite !



Le niveau d'élite est le plus haut niveau de carte possible. En soi, c'est le niveau max... Mais ça sonne plus cool.

Quand une carte atteint le niveau 14, tous les doublons de cette carte seront transformés en joker d'élite. Vous pourrez alors utiliser ces jokers sur n'importe quelle carte de niveau 14 pour l'améliorer au niveau d'élite.



Bref : le niveau d'élite est le nouveau nom du niveau max.