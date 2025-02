Alors qu'on se prépare toutes et tous pour une nouvelle année merveilleuse dans Clash Royale, nous souhaitons nous pencher sur les nouveautés en perspective.

Les clés de coffre disparaissent

Dès début janvier, les clés de coffre ne seront plus disponibles ni dans le Pass diamant ni dans les offres du magasin. Fin mars, les clés de coffre auront complètement disparu du jeu.

Mais comme dit le dicton, rien ne se perd, tout se transforme, et cela laissera place à de nouvelles fonctionnalités ! Les nouveautés vous permettront de jouer plus et de gagner des récompenses sans vous soucier des clés.

Que faire des clés dans votre inventaire ?

Utilisez-les avant qu'elles ne soient gâchées ! Si vous avez accumulé des clés, c'est le moment de débloquer les coffres dans votre file ! N'oubliez pas que vos clés de coffre non utilisées disparaîtront à la fin du mois de mars !

C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mais restez à l'affût : nous vous donnerons plus d'infos en début d'année !

Joyeux Clashmas,

L'équipe de Clash Royale