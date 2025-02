Avec l'arrivée de la saison d'octobre dans Clash Royale, nous annonçons de grandes modifications du système du Pass Royale. L'une des plus grandes nouveautés est la suppression du Pass or, qui sera remplacé par le tout nouveau Pass diamant 💎 et la refonte du Pass gratuit. Tout ce que vous devez savoir sur cette transition :

❓ Pourquoi supprimons-nous le Pass or ?

Nous simplifions le Pass Royale en supprimant le Pass or. Dorénavant, il n'y aura plus qu'une option premium : le Pass diamant, qui contient des récompenses et avantages supérieurs. Nous avons également amélioré les récompenses et avantages du Pass gratuit pour garantir une meilleure expérience pour tout le monde.

📅 Modifications et dates clé :

25 septembre : le Pass or ne sera plus disponible à l'achat dans le Supercell Store.

2 octobre : sortie de la nouvelle mise à jour. La saison et le pass de septembre resteront actifs pendant quelques temps.

7 octobre : le Pass or ne sera plus disponible à l'achat en jeu. La sortie officielle du tout nouveau Pass diamant se fera lors de l'arrivée de la saison d'octobre. À découvrir : une grande sélection de récompenses dont des cosmétiques, de l'or, des bannières et des émotes exclusives.

💎 Quoi de neuf dans le Pass diamant ?

Le Pass diamant offre des récompenses premium, dont :

Des cosmétiques exclusifs comme des skins de tour et émotes 🎨.

Des coffres plus rares comme le coffre-joker royal et coffre légendaire du Roi , qui offrent des récompenses précieuses.

Les cubes mystères ont été ajoutés au Pass, vous donnant plus d'opportunités de gagner des récompenses rares.

🆓 Une refonte du Pass gratuit pour tout le monde

Le Pass gratuit connaît une grande amélioration et offre des récompenses à chaque palier. Nouvelles récompenses principales :