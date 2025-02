Pour finir - vous devez regarder au moins 12 minutes consécutives ! Une fois les 12 minutes visionnées, vous serez capables de collecter vos récompenses plus tard dans le jeu. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas immédiatement :)

Note : Une fois vos gains obtenus après les 12 minutes de visionnage sur le stream anglais, venez prendre part au reste de la compétition en FRANÇAIS sur les chaînes de nos commentateurs :

Ashtax et JSGodSaveTheFish !

C'est tout !

Connectez-vous tous les samedi et dimanche à 19h (UTC+2 heure Française) entre le 5 et 20 octobre et soutenez votre équipe favorite !



À bientôt dans l'arène des finales de la CRL West,



L'équipe Clash Royale.